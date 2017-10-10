Osmaniye'de yediği karpuzdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi yediği karpuzdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Meyrem Kılıç adlı kadın, sabah kahvaltısında karpuz yedi.
Daha sonra mide bulantısı, kusma gibi şikayetleri olan kadın rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan tetkikler sonucu Meyrem Kılıç'ın yediği karpuzdan zehirlendiği ortaya çıktı.
Tedavisi yapılan ve bir süre hastanede müşahede altında tutulan Meyrem Kılıç daha sonra taburcu oldu.
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