Osmanlı insanda heyecan uyandırıyor
TRT’nin sevilen dizisi ‘Kalk Gidelim’ de babasını bulmak için Türkiye’ye gelen Veli karakterini canlandıran Rus asıllı oyuncu Andrey Polyanin “İstanbul’un neresine adım atarsanız atın tarih var. Osmanlı döneminden etkilenmemek mümkün değil” dedi.
- NİL ÖZER
Elin Oğlu programıyla yıldızı parlayan Rus asıllı Andrey Polyanin, Türkiye’de askerlik yaptığı ortaya çıkınca bir anda dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu Polyanin ile askerlik anılarını, Afrin harekâtını ve ‘Kalk Gidelim’ dizisindeki rolünü konuştuk.
- Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İsmim Andrey Polyanin, 1987 yılında Rusya’da Sakhalin Adasında doğdum. Turizm ve otelcilik mezunuyum. Türkiye’de yaklaşık 12 yıldır yaşamaktayım. Annem babam emekli olduktan sonra Antalya’da yazlık alınca Türkiye’de yaşamaya karar verdim. ATV’de yayınlanan Elin Oğlu adlı talk şov programında 8 yabancı ile yer aldık. 30 bölüm çekildi. ‘Kırımlı’ adlı filmde yabancı bir subayı oynadım. Şu anda ‘Kalk Gidelim’ dizisinde Veli Demir karakterini canlandırıyorum.
TÜRKİYE'DE BAŞLANGIÇ YAPTIM
- Oynadığın Veli Demir nasıl bir karakter?
Veli,yurt dışında büyümüş, annesi Rus, babası Türk. Babasını çocukluğundan beri görmediği için Türkiye’ye babasını bulmak için geliyor. Türkiye’de basketbol oynuyor ve bir Türk kızını sevince bu kez onun peşinden Muğla’ya gidiyor.
- Modellik ve oyunculuk için tercihini neden Türkiye’den yana kullandın?
Tekstil sektöründe Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var. İstanbul modellik pazarı geniş olarak bilinen bir yer. Ayrıca büyük bir metropol şehri. Türkiye’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dilimi geliştirip adapte olmak için Türkiye’yi daha iyi bir başlangıç olacağını düşündüm.
- Bu projelerden önce Rusya’da herhangi bir yapımda rol aldın mı?
İlk kez Türkiye’de rol aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugüne kadar çalıştığım bütün setlerdeki ekip hem profesyonel hem de çok yardım sever insanlardı.
- Türkiye’nin en çok nesini sevdin?
Halkın sıcaklığı beni etkiledi. Havası süper. Yemekler çok iyi. Bir yere gidiyorsunuz mesela market bile olsa ilgi alaka çok fazla.
HALLEDERİZ LAFINA ALIŞAMADIM
- Uzun zamandır burada yaşıyorsun. Hala alışamadığın bir şey var mı?
Belli bir saatte bulaşacağımız, sözleştiğimiz kişilerin o saatte gelmemesine ve hep trafiği bahane etmesine bir türlü alışamadım. Bir de hallederiz lafına sürekli kontrol etmek sorundasınız çünkü bu laf bazı insanlarda alışkanlık olmuş.
- Türk bir kızla evlenmek ister misin?
Neden olmasın ama belli olmaz bu işler.
- Evde Türk yemekleri yapıyor musun?
Yurt dışına gittiğim zaman “Size Türk kahvaltısı hazırlamak istiyorum. Menemen yapacağım” diyorum. “O nedir?” diye soruyorlar. Ben de hava atıyorum bu sayede.
İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda 12 ay askerlik yaptım. İnsanlar duyunca şaşırıyor. Bence büyük bir mevzu değil.
Allah Türk askerlerini korusun
- Oyunculuk hedefin nedir?
Hedefim Oscar almak. Saçma gibi görünse de kendimi geliştirmek ve Oscar almak isterim. Eğitimin sonu yok. Oyunculuk aç bir meslek çünkü. Daha önemli, ciddi, tarihi, aksiyon türündeki filmlerde yer almak isterim. Şimdilik isteklerim böyle…İleri de nasıl olur bilmiyorum.
-Türkiye’yi gezme fırsatı yakaladın mı?
Karadeniz hariç gezdik. Güneydoğu bölgesini Malatya, Hatay, Gaziantep o tarafları çok gezdim. Özellikle yemeklerine bayıldım çok iyi… En kısa zamanda Karadeniz’i gezmek hamsi yemek isterim.
- 12 yıldır yaşadığın Türkiye’nin tarihini merak ettin mi?
Olmaz mı araştırdım okudum. Bir kere şunu grüyorsunuz. İstanbul’un neresine adım atarsanız atın tarih var. Etkilenmemek mümkün değil. Belgeseller izledim. Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı dönemi gerçekten insanda heyecan uyandırıyor. Türkiye’nin tarihi merak edilmeyecek gibi değil.
- Askerliğini Türkiye’de yaptın. Bu haber büyük ilgi gördü neler söylemek istersin?
İnsanlar duyunca şaşırıyor bence büyük bir mevzu değil. İstanbul’da 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda 12 ay askerlik yaptım. Zaten 8 yıl gibi üzerinden uzun bir zaman geçti. Aile özlemi dışında zorlanmadım. Herkes bana çok da yardımcı oldu. Yavaş geçiyor zaman diyorlar ama bana çok çabuk geçti.
- Afrin Operasyonu’nda görev yapan Mehmetçik için neler söylemek istersin?
Türk askerleri çok zor bir görevde. Allah onları korusun. Önemli olan askerler evlerine vatanlarına sağ salim dönsünler.
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