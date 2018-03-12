Osmanlı insanda heyecan uyandırıyor

Rus asıllı oyuncu Anrde Polyanin, Nil Özer’in sorularını cevapladı.

Elin Oğlu programıyla yıldızı parlayan Rus asıllı Andrey Polyanin, Türkiye’de askerlik yaptığı ortaya çıkınca bir anda dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu Polyanin ile askerlik anılarını, Afrin harekâtını ve ‘Kalk Gidelim’ dizisindeki rolünü konuştuk.

- Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

İsmim Andrey Polyanin, 1987 yılında Rusya’da Sakhalin Adasında doğdum. Turizm ve otelcilik mezunuyum. Türkiye’de yaklaşık 12 yıldır yaşamaktayım. Annem babam emekli olduktan sonra Antalya’da yazlık alınca Türkiye’de yaşamaya karar verdim. ATV’de yayınlanan Elin Oğlu adlı talk şov programında 8 yabancı ile yer aldık. 30 bölüm çekildi. ‘Kırımlı’ adlı filmde yabancı bir subayı oynadım. Şu anda ‘Kalk Gidelim’ dizisinde Veli Demir karakterini canlandırıyorum.

TÜRKİYE'DE BAŞLANGIÇ YAPTIM

- Oynadığın Veli Demir nasıl bir karakter?

Veli,yurt dışında büyümüş, annesi Rus, babası Türk. Babasını çocukluğundan beri görmediği için Türkiye’ye babasını bulmak için geliyor. Türkiye’de basketbol oynuyor ve bir Türk kızını sevince bu kez onun peşinden Muğla’ya gidiyor.

- Modellik ve oyunculuk için tercihini neden Türkiye’den yana kullandın?

Tekstil sektöründe Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var. İstanbul modellik pazarı geniş olarak bilinen bir yer. Ayrıca büyük bir metropol şehri. Türkiye’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dilimi geliştirip adapte olmak için Türkiye’yi daha iyi bir başlangıç olacağını düşündüm.

- Bu projelerden önce Rusya’da herhangi bir yapımda rol aldın mı?

İlk kez Türkiye’de rol aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugüne kadar çalıştığım bütün setlerdeki ekip hem profesyonel hem de çok yardım sever insanlardı.

- Türkiye’nin en çok nesini sevdin?

Halkın sıcaklığı beni etkiledi. Havası süper. Yemekler çok iyi. Bir yere gidiyorsunuz mesela market bile olsa ilgi alaka çok fazla.

HALLEDERİZ LAFINA ALIŞAMADIM

- Uzun zamandır burada yaşıyorsun. Hala alışamadığın bir şey var mı?

Belli bir saatte bulaşacağımız, sözleştiğimiz kişilerin o saatte gelmemesine ve hep trafiği bahane etmesine bir türlü alışamadım. Bir de hallederiz lafına sürekli kontrol etmek sorundasınız çünkü bu laf bazı insanlarda alışkanlık olmuş.

- Türk bir kızla evlenmek ister misin?

Neden olmasın ama belli olmaz bu işler.

- Evde Türk yemekleri yapıyor musun?

Yurt dışına gittiğim zaman “Size Türk kahvaltısı hazırlamak istiyorum. Menemen yapacağım” diyorum. “O nedir?” diye soruyorlar. Ben de hava atıyorum bu sayede.