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Osmanlı Hanedanı'nın Sultanı da 'evet' dedi

Osmanlı Hanedanı'nın 'sultan' unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, sosyal medyadaki 'ben de varım' kampanyasına katıldı. Osmanoğlu 'Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamit Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum' dedi.

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Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına Sultan Abdülhamit Han'ın Nilhan Osmanoğlu da destek verdi.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Nilhan Osmanoğlu "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamit Han'ın yalnızlığına bırakmamak için. Daha güçlü bir Türkiye için. Artık kararlarını kendi verebilen bir Türkiye için 'evet' diyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Yenişafak

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