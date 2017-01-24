Osmanlı’nın mezar taşları Atina’dan çıktı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol’ün kültür eserleri kaçakçılarına yönelik 2 ay süren operasyonu tamamlandı. Interpol, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO, Dünya Gümrük Örgütü ve 18 ülkenin güvenlik güçleri ile işbirliği halinde gerçekleştirilen ‘Pandora’ kod adlı operasyonda 3 bin 581 kültür eseri ele geçirildi.

48 BİN 500 KİŞİ ARANDI

Europol’den yapılan açıklamada, operasyonda ele geçirilen eserlerin bir bölümünün arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu, bunlar arasında mermer Osmanlı mezar taşlarının da yer aldığı kaydedildi. Özellikleri hakkında bilgi verilmeyen Osmanlı mezar taşının, Yunanistan’da ele geçirildiği öğrenildi. İspanya’daki Murcia Arkeoloji müzesinden çalınan 19 objenin de aralarında bulunduğu 500 eserin ele geçirildiği operasyonda,48 bin 588 kişi, 29 bin 340 araç ve 50 gemi aranırken, 75 kişi tutuklandı.