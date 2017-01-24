Osmanlı’nın mezar taşları Atina’dan çıktı
AB polisi, 18 ülkenin katılımıyla 2 ay süren operasyonda, tarihi eser kaçakçılarını büyük darbe vurdu. Europol, Atina’da Osmanlı mezar taşı da ele geçirdi.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol’ün kültür eserleri kaçakçılarına yönelik 2 ay süren operasyonu tamamlandı. Interpol, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO, Dünya Gümrük Örgütü ve 18 ülkenin güvenlik güçleri ile işbirliği halinde gerçekleştirilen ‘Pandora’ kod adlı operasyonda 3 bin 581 kültür eseri ele geçirildi.
48 BİN 500 KİŞİ ARANDI
Europol’den yapılan açıklamada, operasyonda ele geçirilen eserlerin bir bölümünün arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu, bunlar arasında mermer Osmanlı mezar taşlarının da yer aldığı kaydedildi. Özellikleri hakkında bilgi verilmeyen Osmanlı mezar taşının, Yunanistan’da ele geçirildiği öğrenildi. İspanya’daki Murcia Arkeoloji müzesinden çalınan 19 objenin de aralarında bulunduğu 500 eserin ele geçirildiği operasyonda,48 bin 588 kişi, 29 bin 340 araç ve 50 gemi aranırken, 75 kişi tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.