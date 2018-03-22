Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ÖSO, Afrin’de yağma yapanları tespit etti

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de yağma yapan hırsızlık çetesini tespit etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı ile Türk ordusu tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e girdikten sonra kentte başlayan yağmalamalar yüzünden suçlanmıştı. ÖSO askerleri, Afrin’de yağma yapan hırsızlık çetesini tespit etti. Bölge halkı, bazı çetelerin dükkanları soyduğunu, suçu ise ÖSO’ya attıklarını dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı... Teröristlerin eğitim kampı böyle görüntülendi

TSK paylaştı... Teröristlerin eğitim kampı böyle görüntülendi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA