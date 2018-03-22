ÖSO, Afrin’de yağma yapanları tespit etti
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de yağma yapan hırsızlık çetesini tespit etti.
- İHA
Zeytin Dalı Harekatı ile Türk ordusu tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e girdikten sonra kentte başlayan yağmalamalar yüzünden suçlanmıştı. ÖSO askerleri, Afrin’de yağma yapan hırsızlık çetesini tespit etti. Bölge halkı, bazı çetelerin dükkanları soyduğunu, suçu ise ÖSO’ya attıklarını dile getirdi.
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