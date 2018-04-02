ÖSO: Afrin'in kuzeyindeki Raco'da mayın tuzaklayan bir grup teröristi tespit ve takip ettik
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Raco beldesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. ÖSO komutanı Abdullah, 'Şu an PKK'nın kampındayız. Onları buraya kadar takip ettik. Bu mayınları tuzaklıyorlardı. Uzman ekibimiz bunlar üzerinde çalışıyor' dedi.
- AA
ÖSO komutanlarından Halid Ebu Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeyindeki Raco beldesinde mayın tuzaklayan bir grup teröristi tespit ve takip ettiklerini söyledi.
Abdullah, "Şu an PKK'nın kampındayız. Onları buraya kadar takip ettik. Bu mayınları tuzaklıyorlardı. Uzman ekibimiz bunlar üzerinde çalışıyor." dedi.
ÖSO komutanı, "Bu patlayıcılar PKK ve DEAŞ'ın aynı paranın iki yüzü olduğunun kanıtı. DEAŞ ile savaşırken de bu yöntemi kullandıklarını görmüştük." diye konuştu.
Gün içinde Türk savaş uçakları da Raco beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etmiş, hava operasyonu düzenlenmişti.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK mensuplarına yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.
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