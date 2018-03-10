ÖSO askerleri Zeytin Dalı Harekatı’nın 50. gününde aileleriyle hasret giderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (OSÖ) ile ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 50. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde binlerce terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda köyde terör örgütlerinden temizlendi. Terör örgütü YPG'nin ise çok sayıda araçları ele geçirildi. ÖSO'ya bağlı askerler ise temizlenen köylerde ailelerine kavuştu. Ayrıca Türk yardım kuruluşları ise köylerde bulunan sivillere gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Yapılan yardımlarda köy sakinlerine günde 15 bin ekmek dağıtılıyor.