ÖSO güçleri, Afrin kent merkezinde kontrolü sağladı

TSK ve ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

AFRİNLİ KADINLAR, TSK VE ÖSO'YU ZILGITLARLA KARŞILADI

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. TSK ve ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Bu arada, Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

ÖSO BİRLİKLERİ KONTROLÜ SAĞLADI

Afrin'e giren TSK ve ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı.