ÖSO, Halep'in kuzeydoğusundaki Shaala köyünü ele geçirdi

<p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/19/190320181306005178990_3.jpg' style='float: right; height: 338px; width: 630px;' /></p> <p> Tel Rıf'at'ın yakınlarında terör örgütü PKK/PYD'ye ait tank ele geçirildi <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/19/190320181302161103222_3.jpg' style='float: right; height: 473px; width: 630px;' /></p> <p> </p>
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