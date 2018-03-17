ÖSO komutanı: 1 hafta sonra Afrin teröristlerden temizlenir

Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatını arazide komuta eden ÖSO komutanlarından Fehim İsa, birlik karargahında İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Afrin'i 48 saatte düşürebileceklerini kaydetti. Afrin merkez ve çevre köylerini bir hafta gibi sürede PKK/KCK/YPG terör örgütünün elinden kurtaracaklarını anlatan İsa, "Afrin merkezde direnemeyecekler tahminimce. 48 saatte merkez düşer. Afrin merkezine girdik mi, 2 günde temizleriz. Hazırlıkların da birkaç gün sürdüğünü düşünürsek, tahminimce 1 hafta sonra Afrin merkezi dahil o bölgeler tamamen teröristlerden temizlenir" dedi.

"30 bin sivil tekrar Afrin'e döndü"

Fehim İsa, kısa sürede Afrin'i de özgürlüğüne kavuşturacaklarını anlatarak, şuana kadar ele geçirilen bölgelere ise toplam 30 bin sivilin geri döndüğünü kaydetti. İsa, "Şuanda Afrin merkez abluka altında kuzeybatıda bazı köylerin temizlikleri sürüyor. En yakın zamanda merkeze girip oraları özgürleştireceğiz. Özgürleşen yerlere sivil halkın dönüşleri başladı. Biz de onları kendi köylerine tekrardan yerleştirip yakın zamanda da kendi kendilerini yönetmeleri için oralarda meclisler kurulacak. Afrin merkezi ablukaya aldık. Oralarda savaş uçakları teröristlerin kontrol noktalarını vuruyor. Bunu gören oradaki sivillerde güvenli yerlere gitmek istiyor. Şuana kadar 30 bine yakın sivil özgürleşen bölgelere geçti. Teröristler rastgele mayın döşemiş bizim kontrolümüzde sivil çıkışları için bir koridor açıldı. Sivillerin buradan çıkışı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Teröristlerin kaybı 5 bini geçti"

İsa, Zeytin Dalı Harekatın'da PK/KCK/YPG terör örgütlerinin verdiği kaybın 5 bini geçtiğini belirterek, "Teröristlerin verdiği kayıplar açıklanan rakamlardan çok daha fazla. Tahminimce bu rakam 5 binin üzerinde. Çünkü etkisiz hale getirilen terörist sayısı İHA'ların tespit ettiği bölümüyle açıklanıyor. Bir de tespit edilemeyenler var bu rakam açıklanandan çok daha fazladır" dedi.

"Afrin merkezdeki hendekler engel olamayacak"

İsa, terör örgütünün Afrin merkezinin her tarafına hendekler kazdığı yönünde bilgiler aldıklarını belirtirken, bu hendeklerin de Afrin'in özgürleştirilmesine engel olamayacağını kaydetti. İsa, "Afrin'in dört bir yanında hendekler kazılmış. Bu hendekler 3 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde kazılmış. Ama TSK ve ÖSO’nun önünde oranın özgürleşmesi için bu hendekler engel olamayacak. Bunu Burseya ve Raco’da gördük" ifadelerini kullandı.

"Afrin'in merkezinde 2 bin terörist var"

Afrin merkezinde 2 bin terörist kaldığını belirten İsa, bunların da bir kısmının teslim olmaya başladığını kaydetti. İsa, "Şuanda Afrin'in merkezinde 2 bine yakın terörist var. Tabi bunlarla çalışan bir çok kişi bunların yenildiklerini görünce gelip teslim oluyorlar. Az önce de bana gelen telefonda yine bazı teröristlerin teslim olduğu bilgisiydi. Biz de bunları araştırıp eli kanlı olmayanlar, zorla silah altına alınanlar tekrar normal hayatına dönecek. Ancak eli kanlı olanlar cezalarını çekecekler" ifadelerine yer verdi.

"Membiç için hazırız"

İsa, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının ardından Membiç harekatlarını hatırlatarak, Membiç için de hazır olduklarını vurguladı. İsa, "Biz Fırat Kalkanı Operasyonunda olduğu gibi Afrin içinde hazırdık. Şimdi de Membic için hazırız. Gerekirse Haseke Kamışlı neresi istenirse orada savaşmaya ve buraları teröristlerden temizlemeye hazırız. Çünkü bunlar hem Türkiye’ye hem de Suriye’ye tehditler" dedi.

"Düzenli ordu olmak için çalışıyoruz"

Fehim İsa, ÖSO'nun düzenli bir ordu olması için çalışmaları da son sürat sürdürdüklerini anlatarak, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 35 gurup vardı. Bütün bu gurupları milli bir ordu olması için 3 kolordu kuruldu. Kolorduların altında tümenler var tümenlerin altında tugaylar var tugayların altında ise taburlar var. Bu şekilde bir oluşum oldu. Amacımız düzenli milli bir ordu kurmak. Bu yöndeki çalışmalarımız da sürüyor" şeklinde konuştu

"Afrin'de 9 bin savaşçımız var"

Fehim İsa, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan 9 bin ÖSO askerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Afrin'de savaşan 9 bin askerimiz var, bunlar şuanda Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber savaşıyor. Şuana kadar harekatta 110’a yakın ÖSO savaşcımız ve 44 TSK askeri şehit oldu" ifadelerini kullandı.

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonundan daha zordu"

İsa, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Zeytin Dalı'ndan daha zor olduğunu vurgulayarak, "Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı'ndan daha zordu. Afrin coğrafyası daha zor gibi görünüyor ancak böyle değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı milli ve yerli silahlar ve savaş uçaklarının vurmasından dolayı bizim için daha rahat bir operasyona dönüştü. TSK’nın bize verdiği eğitimler sayesinde biz de bu silahları kullandık ve başarılı oluyoruz. Fırat Kalkanı Harekatında 3 bine yakın kaybımız oldu. Burada 120. Bu sayılar da bu farkı net bir şekilde gösteriyor" ifadelerine yer verdi

"Teröristler Kur'an-ı Kerim ile tuzak kuruyor"

Teröristlerin, Afrin'de her türlü tuzak ve hileye başvurduğunu da vurgulayan Fehim İsa, "Teröristler Kuran’ı kerim’i tuzak olarak kullanıyor. Bunların dini imanı yok. DAEŞ’te aynısını yapıyordu. PKK/PYD’de aynısını yapıyor. Zaten terörün hangi çeşidi olursa olsun, hepsi din ve insanlık düşmanıdır" dedi.

"Afrin’de gümrük adı altında haraç alıyorlar"

İsa, terör örgütünün bir bölgeden diğerine geçmek isteyen bölge halkından haraç aldığını ifade ederek, "Fırat Kalkanı Bölgesi ve İdlib bölgesi var. Arada ise Afrin bulunuyor. Fırat Bölgesinden İdlib’e geçmek isteyen bir sivil insandan bile haraç alıyorlar. Bütün Suriye bu gerçeği bilir. Hele mal falan götürürse çok daha fazla para alıyorlar. Yani insanları sömürerek kendi fikirlerinde orada bir devlet kurmak istiyorlar. Bu operasyon bittiğinde 300 kilometre alan temizlenmiş olacak. Fırat Kalkanında olduğu gibi buranın asil unsurları güven içinde bölgelerine dönecek" şeklinde konuştu.

"Çocukları zorla silah altına alıyorlar"

Fehim İsa, terör örgütünün küçük yaştaki çocukları da zorla silah altına aldığını ve bu durumu kanıtladıklarını anlatarak, "PKK/PYD terör örgütü 14-15 yaşındaki çocukları zorla silah altına alıyor. Biz bunu gördük, elimizde kanıtlar var. Çocuklarını vermeyen aileleri ise bu teröristler, orada barındırmıyor" diye konuştu.