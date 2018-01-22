Suriyeli muhalifler: Münbiç operasyonu başladı
Suriye Geçici Hükümeti, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Münbiç'e yönelik askeri harekatın başladığını açıkladı.
Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolü altındaki Münbiç'e askeri harekatın başladığını duyurdu.
Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun resmen başladığı ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri dün hava operasyonuyla başladığı Afrin operasyonuna, bugün kara unsurlarıyla devam etmişti.
Özgür Suriye Ordusu birliklerinin destek verdiği operasyonda, kısa sürede ilerleme sağlanmıştı.
PKK/PYD'li teröristlere yönelik çok sayıda barınma, silah deposu ve eğitim kampları imha edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla birlikte hedefin Münbiç olacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Kaynak: Yeni Şafak
Suriye Geçici Hükümeti'nin ÖSO'nun Menbiç ve Afrin kırsalında PKK'ya karşı operasyon başlattığına dair basın açıklaması:
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