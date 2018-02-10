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ÖSO, terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında PKK/PYD terör örgütünün bulunduğu bölgedeki Suriyeliler, güvenli olan Özgür Suriye Ordusu bulunduğu bölgeye kaçıyor.

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Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalına yönelik operasyonları sürüyor. Bölgeden yaşlılar, kadınlar ile çocuklar kaçarak Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki bölgeye araçlarla geliyor. Özgür Suriye Ordusu askerleri de PKK/PYD zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor.
 
Öte yandan Afrin kırsalında terör örgütü PKK/PYD tarafından inşaat edilirken, yarım kalan tüneller de Özgür Suriye Ordusu tarafından bulundu.

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