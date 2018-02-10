ÖSO, terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor

Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalına yönelik operasyonları sürüyor. Bölgeden yaşlılar, kadınlar ile çocuklar kaçarak Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki bölgeye araçlarla geliyor. Özgür Suriye Ordusu askerleri de PKK/PYD zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor.

Öte yandan Afrin kırsalında terör örgütü PKK/PYD tarafından inşaat edilirken, yarım kalan tüneller de Özgür Suriye Ordusu tarafından bulundu.