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ÖSO ve TSK birlikleri, Afrin'in kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinin büyük kısmını ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'in kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek tepenin büyük kısmını ele geçirdi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. gününde TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi artarak devam ediyor. Afrin ve Cinderes bölgelerinde meskun mahal operasyonları beklenirken, operasyonun 42. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2 bin 434'e ulaştı.
 
ÖSO ve TSK, Burseya Dağı ve Raco yakınlarında, Afrin'in kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde sabahın erken saatlerinden bu yana terör örgütü PKK/YPG-PYD ile çatışıyor. Operasyona Türk savaş jetlerinin yanı sıra sınır birliklerindeki fırtına obüsleri yoğun atışlarla destek veriyor. ÖSO ve TSK'nın Bafelyun tepesini büyük oranda ele geçirdikleri bildirildi.

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