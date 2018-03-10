ÖSO'nun kadın savaşçıları

Yaklaşık 20 gün sürecek eğitimin ardından cephelere gönderilecek yaşları 20 ile 35 arasında değişen 30 kadın savaşçıdan oluşan Suriye Kadın Özgürlük Savaşçıları, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan gönüllülerden seçildi. Bu kadınlar ÖSO'ya bağlı Mutasım Tümeni çatısı altında toplandı.

Suriyelileri terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmak için gerçekleştirilen operasyon hız kesmeden devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

"AFRİN'E KADAR GİDECEĞİZ"

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu'nun kadın savaşçıları Afrin'de terör örgütü PKK/YPG/DEAŞ ile savaşmak için eğitimlerine başladı. Terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı savaşmak için gönüllü olarak Milli Ordu'ya katıldığını söyleyen 32 yaşındaki Kayde Bereket, Afrin'e kadar ilerleyeceklerini belirtti.

Bereket: "Biz vatanımız için savaşmak isteyen kadınlarız. Yıllardır acı içinde yaşıyoruz. Babalarımız, abilerimiz, eşlerimiz yıllardır kendi topraklarımızda bir yanda DEAŞ diğer yanda PKK/YPG gibi teröristlerle savaşıyor. Şimdi sıra bizde. Daha güzel bir vatan için savaşacağız. Afrin'e kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.