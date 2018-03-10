ÖSO’ya ait doçkalar Afrin kırsalındaki cephelere kaydırıldı

Zeytin Dalı Harekatının 50’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ediyor. Akşam saatlerinde Cerablus ve Rai bölgesinde bulunan ÖSO’ya ait doçka, ağır makineli silahlar ve askeri personel Afrin kırsalındaki cephelere kaydırıldı.

Askeri konvoy Kilis üzerinden Gülbaba’ya geçerek Suriye topraklarına giderken, Afrin kırsalında yer yer sıcak temasların sürdüğü öğrenildi.