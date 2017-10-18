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ÖSYM: 15 dakika kuralı kalktı, sınav ücretleri düşürüldü

ÖSYM'den son dakika açıklama... Geçtiğimiz yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'den çok önemli bir açıklama geldi.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, değişen üniversite giriş sistemi, sınav süresi ve sınav ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri yeniden düzenlendi.
 
Hürriyet gazetesine konuşan Prof. Özer, sınav başvurularının mart ayında, sınavın ise haziranda Ramazan Bayramı sonrasında yapılacağını açıkladı. Üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav süresinin de uzatıldığını açıklayan Prof. Özer, "Adayların  en çok şikayetçi olduğu giriş ücreti ile süre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Soru sayısı azaldığı için ölçme kabiliyetine sağlıklı olarak odaklanacağız" diye konuştu.
 
Prof. Özer, '15 dakika kuralı' ve sınav ücretleri hakkında ise özetle şunları söyledi;
 
"15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak."
 
 

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