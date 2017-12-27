ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek
ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi.
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