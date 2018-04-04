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ÖSYM sınavları 330 bin kamera ile kaydedildi  

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, saate entegre 330 bin 500 kamera ile sınav binaları ve salonlarının yüzde 76’sı kayıt altına alındı.

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ÖSYM geçen yılki sınavlarda kopya girişimlerini engellemek ve daha etkin bir kontrol sağlamak amacıyla dijital saate entegre kamera ve dedektör ile üst arama uygulaması yaygınlaştırıldı. Geçen yıl 27 bin 107 bina, 405 bin 522 salonda yapılan sınavlarda bina girişi, bina sınav sorumlusu odası ve sınav salonu olmak üzere 330 bin 500 saate entegre kamera uygulaması gerçekleştirildi.

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