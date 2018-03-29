ÖSYM YKS üniversite giriş geç başvuru işlemi nasıl olacak? 2018 YKS TYT AYT sınav tarihi ne zaman? YKS baraj puanı kaç? Üniversite giriş sınavı geçmek için kaç net yapmak gerek? YKS için heyecan her geçen gün artıyor. Üniversite eğitimine geçiş için kaldırılan YGS ve LYS sonrasında bu yıl ilk defa yapılacak olan YKS'nin tarihi heyecanla bekleniyor. Üniversite adayları YKS'ye hazırlıklarına devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 2018 YKS başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM'den açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci, üniversite eğitimine geçiş için kaldırılan YGS ve LYS sonrasında bu yıl ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş yapacak. TYT, AYT ve YDT sınavları öncesinde öğrenciler sınavların tarihini öğrenmek için internet üzerinde araştırmalara başladı. 2018 yılı itibariyle ilk defa düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin üniversiteye geçiş için gireceği YKS sınavının baraj puanı belli oldu.Lise eğitimini tamamlayıp üniversite eğitimine başlamak isteyen öğrencilerin gireceği 2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) baraj puanlarını bu ha berimizde derledik. İşte YKS geç başvuru işlemi ve konu ile ilgili merak edilenler...



Değişen sınav sistemi ile üniversite adaylarının heyecanı iyice arttı. YGS ve LYS sınavlarının yerine gelen YKS başvuru süreci kısa bir süre önce son buldu. Fakat kaçıran adaylar YKS’ye geç başvuruda bulanabilecek.



ÖSYM GİRİŞ EKRANI





YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.









YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?



YKS’ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS’ye başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.



Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı

yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını

bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru

merkezlerinin birinden yapacaklardır.



* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.



* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.



2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?



Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.









2018 YKS SINAVI NE ZAMAN?



YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek.



1. Oturum (TYT)



Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018



2.Oturum (AYT)



Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018



Başvuru Hizmeti Ücreti : 5,00 TL

Ek yerleştirme ücreti : 15,00 TL

Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

Geç Başvuru Günü : Nisan 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü TYT Sınav Ücreti : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir

Geç Başvuru Günü AYT Sınav Ücreti : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.

Geç Başvuru Günü YDT Sınav Ücreti : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.







YKS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihini duyurdu. Yapılan duyuruda YKS, TYT, AYT ve YDT testlerinin ne zaman yapılacağı belirtildi. Buna göre;



YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.



TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.



AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.



YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.



NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.







YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



21 Mart 2018 tarihinde sona eren YKS başvurularını kaçıran öğrenciler için bir şans daha olan YKS geç başvuruları da alınacak. YKS geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 4 Nisan 2018 olarak duyuruldu. Adaylar, 4 Nisan 2018 tarihinde başvurularını yapacak ve sınav ücretini de aynı gün içinde yatıracak. YKS geç başvuru gününde TYT sınav ücreti 75,00 TL, AYT sınav ücreti 75,00 TL ve YDT sınav ücreti 75,00 TL olarak belirlenmiştir.



Sınav ücretini geç başvuru günü içinde ödemeyen adayların başvuruları iptal olacak ve bu adaylara sınav giriş belgesi vb. hazırlanmayacağı için sınava katılım sağlayamayacaktır.