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ÖSYM’den kritik uyarı

YGS başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM sınav ücretini yatırmayan adayları uyardı: Başvurular geçersiz olacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, geçen yıl 62 bin 822 kişinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının ücret ödemedikleri için silindiğini belirterek, «YGS’ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz” dedi.Demir, “http://www.osym.gov.tr” adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu’na göre, 4 Ocak’ta başlayan YGS başvurularının bugün sona ereceğini anımsatarak şu uyarılarda bulundu: “İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, bu gece saat 23.59’da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için ise 19 Ocak yani yarın son gün. Başvuru süresi uzatılmayacak. YGS’ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz.” 

KAYITLARI SAKLAYIN

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Demir, ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için “aday başvuru kayıt bilgileri” dökümünün saklanmasını istedi. YGS 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak. Adaylar 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

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