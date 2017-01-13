ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlara inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmalarında, son 15 yıl içerisinde değişik tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu kurumda çalışan örgüt üyeleri aracılığıyla ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen, sınavların hazırlanıp, saklandığı odadaki bilgisayarlara yerleştirilen arayüz aracılığıyla soruları elde ettikleri anlaşıldı. Sistemin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, sınav sorularının bilgisayardan silindikten sonra arayüze düştüğü ve bu sayede soruların çalındığı tespit edildi. Yapılan sınav hırsızlıklarının tamamını ortaya çıkarabilmek için harekete geçen savcılık, Bakanlar Kurulu Kararınca, ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavların tamamının kayıtlarını isteyerek inceleyecek.

ŞERİF ALİ TEKALAN 100 SORUDAN 96 DOĞRU YAPMIŞ

Savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda bazı bilgilerde ortaya çıkıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın 2008 yılında 56 yaşında iken girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) 100 sorunun 96'sını doğru yanıtladığı ortaya çıktı.

Bu dönemlerde sınavlara girerek yüksek başarı gösteren adayların arasında çok sayıda kişinin, FETÖ'nün haberleşmek için kullandığı 'Bylock' programı kullandığının da tespit edildiği belirtildi.