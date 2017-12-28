Otel ve eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi

2017 yılının bitmesi ve yılbaşının yaklaşması ile İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri otel ve eğlence mekanlarında denetimlerini arttırdı. Gıda denetimleri hakkında konuşan İl Müdürü Mustafa Özen, “Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak gıda işletmelerine yönelik 2017 yılı Ocak ayından günümüze kadar toplamda 27 bin işletmeye 39 bin 730 denetim gerçekleştirdik” dedi.

Alkol denetimleri hakkında da konuşan Özen, 2017 yılı boyunca 6 bin 924 alkol denetimi yapıldığını söyledi. Denetimlerde alınan 403 numunenin 220’sinin olumlu olduğunu belirten Özen, yaklaşan yılbaşı sebebi ile İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin 15 gün önceden sahte ve kaçak alkol hususunda gece kontrol ve denetimlere başladığını dile getirdi. Denetimlerin sürdüğünü söyleyen Özen, yılbaşı gecesi de gıda ekiplerinin sahada olacağını ifade etti.