Otelin 28'inci katından ölüme atladı

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen Ekmel Aslan, kaldığı 28'inci kattaki otel odasında, boşanma aşamasında olduğu eşini aradı. Aslan, eşiyle konuştuktan sonra otelin penceresinde kendisini boşluğa bıraktı. 9'uncu kattaki terasın beton zeminine düşen Ekmel Aslan'ı fark eden otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekmel Aslan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.