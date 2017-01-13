Oto galericinin öldürülme anı saniye saniye kaydedildi

Antakya ilçesinde oto galericilik yapan İbrahim Aksaray'ın uğradığı silahlı saldırı kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, H.S. adlı kişi, öğle saatlerinde oto galericilik yapan İbrahim Aksaray'ın iş yerine gelerek alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümüsi üzerine H.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle ile ateş ederek Aksaray'ı sırtından vurdu. H.S., olay yerinden yaralı olarak kaçmaya çalışan Aksaray'ı peşinden koşarak 4 el daha ateş etti. Aksaray olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Katil zanlısı H.S olay sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.