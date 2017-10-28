Oto hırsızlık çetesinin şifreleri çözüldü

"SENİN GÜVERCİNİ ALDIM"

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Trabzon, Giresun, Rize ve Karabük illerinde faaliyet gösteren oto hırsızlığı çetesini çökertti. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da bulunan 6 kişilik çete üyeleri Karabük, Giresun ve Rize illerinden çaldıkları araçları kamyonet kasasında Trabzon'a getirerek burada parçaladığı bilgisine ulaşan polis ekipleri çeteyi takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2016 yılında takibe aldıkları çeteyi fiziki ve teknik olarak izledi. Üyelerin genellikle Doğan, Serçe, Kartal gibi araçları çaldığı telefonda haberleşirken ise "Kuş uçtu geliyor" ve "Senin güvercini aldım" gibi kelimeler kullandığı tespit edildi.

Son 1 yılda Trabzon, Giresun, Rize ve Karabük illerinde 56 adet oto hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişi şafak baskını ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sanayi bölgesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramada ise 19 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen 6 şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.