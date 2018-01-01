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Oto teyp hırsızlarına mahalleliden linç girişimi

Başkent’te oto teyp hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından vatandaşların elinden alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki otoların teyplerini sökmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kızgın mahalle sakinleri, zanlıları darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıları vatandaşların elinden aldı. Hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.   

 

 

 

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