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Otobüs ani fren yapınca çocuğun başı yarıldı

KAYSERİ'de halk otobüsünde sürücünün ani fren yapması sonucu başını tutunma koluna çarparak yaralanan 14 yaşındaki Gamze Efe, içi yolcu dolu otobüsle getirildiği hastanede tedaviye alındı.

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Erciyes Üniversitesi  (ERÜ) Tıp Fakültesi - Erkilet Dere Mahallesi seferini yapan 38 AB 093 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin T., seyir halindeyken Kocasinan Bulvarı'nda fren yapınca, ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi Gamze Efe, dengesini kaybederek, başını tutunma koluna çarptı ve yüzüstü yere düştü. Bir süre baygınlık geçiren Gamze Efe, yerden kalkamadı.
 
 
Otobüsün sürücüsü, hemen direksiyonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kırdı ve korna çalarak Acil Servis önüne geldi. Gamze Efe, otobüste yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Servis kapısına yanaştırılan otobüsten  sedyeyle servise alındı. Tedavisi yapılan ve boyunluk takılan Gamze Efe, daha sonra taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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