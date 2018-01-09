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Otobüs durağında bali partisi

Adana'da belediyenin akıllı durağını gündüz gözüyle işgal eden yaşları 8 ile 14 arasındaki 5 çocuk, bali çekip dans etti.

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Olay, kentin işlek mevkilerinden Atatürk Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait klimalı akıllı durakta meydana geldi.Yaşları 8 ile 14 arası olduğu tahmin edilen 5 çocuk, ellerinde bali poşetleriyle durağa girdi.
Çocukları görünce korkan vatandaşlar durağı boşaltarak dışarıda beklemeye başladı.

 

Vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen olayda çocukların bali çekip birbiriyle şakalaştığı, sokak dansı yapmaya çalıştığı görüldü.

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