Otobüs şoförüne saldırı güvenlik kamerasında

7 yıldır özel halk otobüsünde şoförlük yapan Özkan Eskici (32), Kent Meydanı'nda aracına binen yolcuyu, bayanların geçişini ve kart okuma cihazını görmesini engellediği için uyardı. Öfkeli yolcu ilk başta şoföre tepki gösterip saldırı girişiminde bulundu. Ancak Fevzi Çakmak Caddesi'nde araçtan inerek halk otobüsünün fotoğrafını çekti. Öfkeli yolcu otobüsü arkadan takip edip Çakırhamam Kızılay Otobüs Durakları'nda sürücüyü yakaladı. Otobüse tekrar binen öfkeli şahıs, otobüs şoförü Özkan Eskici'yi sürücü koltuğunda önce boğazını sıkıp sonra darp etti. Kolu kırılan Eskici, karakolda şikayetçi oldu. Şoförün el frenini çekmesi bir faciayı önledi.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Başından geçen talihsiz olayı anlatan Eskici, "Sabah saatlerinde şahıs Kent Meydanı duraklarında aracıma bindi. Araç sabah olduğu için doluydu. Şahıs kartını gösterip ön kapının orada bekledi. Sonra diğer yolcular kartını okutacağı için bende 'Biraz bu tarafa gelir misiniz' dedim o da küfür ederek üzerime doğru geldi" diye konuştu.

Tepki vermeden yoluna devam ettiğini anlatan Eskici, "Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan duraklarda indi. Aracımı fotoğrafladı. Ben yoluma devam ettim. Kızılay durağına yanaştığımda "yolcular insin" diye kapıları açtım. Bu arada bir daha gelerek, benim üzerime yürüdü. Direkt boğazıma sarıldı. Saldırmadan önce bir konuşma da geçmedi. Ondan sonra görüntülerde de var. Biz polisi aradık. Şikâyette bulunduk. Bu esnada kolumun arka tarafından zedelenme var. 1 hafta rapor aldım. Pazartesi günü sonuçlar çıkacak" dedi.

Kimse ile kavga etme taraftarı olmadıklarının altını çizen Eskici, "Günde 600-700 insan taşıyoruz ama bu şekilde olunca da mağdur olan yine bizler oluyoruz. O an el freni çekmemiş olsaydım bir kaza yaşanabilirdi. Saldırı esnasında o kadar insanın canına mal olacaktı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz, "kimse ile kavga edelim" diye yola çıkmıyoruz" dedi.

Kavgayı gören öğrencilerin otobüse gelerek ayırmaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.