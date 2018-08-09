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Otobüsteki 2 yolcunun vücutlarına sarılı 700 gram eroin ile 60 gram metamfetamin ele geçirildi

Malatya'da otobüste yapılan aramada 700 gram eroin ile 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Detaylı aramada yolculardan İ.K. ve B.K'nin vücutlarına sarılı 700 gram eroin ile 60 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan İ.K. ve B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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