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Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İzmir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yakıtı bitti. İddiaya göre görevliler yola devam etmek için yolculardan mazot parası istedi.

  • İHA
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İzmir'den kalkan yolcu otobüsü Ankara'ya gidiyordu. Araç bir süre sonra yol kenarında durdu. İddiaya göre şoför, yakıtın bittiğini ve üzerinde para olmadığını söyleyerek yolculardan mazot parası istedi.
 
Duruma tepki göstereren yolcular, herhangi bir ücret ödemedi. Otobüs 3 saat sonra şirket görevlilerinin yakıt almasıyla hareket etti.

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