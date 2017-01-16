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Otobüsün ünlü spiker Caner Karaer'i çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sarıyer'de, otobüsün ünlü spiker Caner Karaer'i çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ünlü spiker Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı. Kazada başından darbe alan Karaer kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaer'i çarptıktan sonra durduğu ve çevredekilerin yaralının etrafına toplandıkları görülüyor.  

 

 

 

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