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Otobüsün yarýsýný ahýr, yarýsýný kesimhane yaptý

Adana’da 14 yýldýr hayvancýlýkla uðraþan Seyfettin Tekin, müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ilginç bir yönteme baþvurdu.

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Adana’da 14 yýldýr hayvancýlýkla uðraþan giriþimci, yarýsýný ahýr, yarýsýný da kesimhaneye dönüþtürdüðü bir otobüste mobil adaklýk kurban kesimi hizmeti veriyor.

ADAKLIK HAYVAN SATIÞI YAPIYOR

Çukurova ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Bulvarý’nda ailesiyle birlikte kurban ve adaklýk hayvan satýþý yapan Seyfettin Tekin, müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek için böylr bir yönteme baþvurdu.

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