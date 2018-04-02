OTOKAR, Latin Amerika'nın savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2018'e katılıyor

Latin Amerika bölgesinin hedef pazarları arasında yer aldığını ifade eden OTOKAR, FIDAE 2018’i mevcut müşterileri ile bir araya gelmek ve yeni iş birlikleri geliştirerek Latin Amerika pazarında varlığını artırmak için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyor.
(C4defence)
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