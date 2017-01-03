Antalya otomobil dere yatağına uçtu

Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Yeni Cadde Sanayi yolu istikametinden Kemer merkez istikametine giden 21 yaşındaki Mustafa D.'nin kullandığı 07 ZD 819 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Ağva Deresi yatağına uçtu. Taklalar atarak yaklaşık 10 metreden düşen otomobilden Mustafa D. ile arkadaşı 22 yaşındaki Burak Aydın kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ehliyeti olmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 1763 lira ceza uyguladı. Dere yatağındaki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Adının Eyüp olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Bu araba sanayi istikametinden geliyordu, yanından da bir otobüs geçiyordu. Çocuklarda sürat bile yoktu, 60- 70 kilometre sürat ancak vardı. Bir baktım hemen taşların üstüne çıktı. Dere yatağının yanına geldi ve aşağıya devrildi" dedi.