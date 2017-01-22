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Otomobil dereye uçtu: 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan Tuba Eken (26) hayatını kaybetti.

  • İHA
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Kaza, gece saatlerinde Baş Pehlivan Kara Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Örnekköy istikametinden Karşıyaka istikametine giden 34 KF 5296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kaza sonrası otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar, araçta bulunan Tuba Eken'i araçtan çıkardı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Eken'in hayatını kaybettiğini belirledi.  Görgü tanığı bir vatandaş, ''Araba çok hızlıydı, bir an da kontrolünü kaybederek dereye uçtu.  Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.'' dedi. Tuba Eken'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
 
  Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsünü yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak arama çalışması başlattı.

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