Otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Kasabası’nda bulunan Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gelen bir aile, yokuş yukarı araçları ile gittikleri sırada bilinmeyen bir nedenle aracın geri kaçması sonucu otomobil, içindeki 4 kişiyle birlikte gölete uçtu. Çevredeki diğer piknik yapan kişiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Araçta bulunan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

