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Otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre; Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Kasabası’nda bulunan Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gelen bir aile, yokuş yukarı araçları ile gittikleri sırada bilinmeyen bir nedenle aracın geri kaçması sonucu otomobil, içindeki 4 kişiyle birlikte gölete uçtu. Çevredeki diğer piknik yapan kişiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Araçta bulunan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
 

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