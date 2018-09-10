Otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat Turhal karayolu, Kalaycık köyü mevkinde meydana geldi. Tahliye yoldan ana yola çıkan Mustafa Kapar (89) yönetimindeki 60 ZM 411 plakalı otomobil, Tokat yönüne giden Murat Turan'ın (37) kullandığı 06 ABV 745 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Kaza sonrası, hafif ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüleri ile Şükran Işık, Necla Kapar yaralandı. Ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Kapar, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Kapar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.