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Otomobil inşaat temeline uçtu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobilin yol kenarındaki inşaatın temeline uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Cuma Parkı karşısında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü yönünden Üçgen Dokuzkavaklar Mahallesi'ne doğru giden 34 yaşındaki Fevzi Kurcan, kavşakta, yönetimindeki 20 BZ 378 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Aşırı hız sonucu kontrolden çıktığı belirtilen otomobil, yolun yanındaki 3 metrelik inşaat temeline uçarak ters döndü. Kazada sürücü Fevzi Kurcan ile yanındaki iki kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, polise haber verdi, ambulans çağırdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, temele merdivenle inerek otomobildeki yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi. Yaralıların hastanelere götürülmesi ardından, inşaat temelindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 
 
 
 
 

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