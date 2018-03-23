Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
- İHA
Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan İsminur Tulun idaresindeki 27 R 2441 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
YARALILAR HASTANEDE
Kazada otomobil sürücüsü İsminur Tulun ile Suna Tulun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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