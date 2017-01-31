Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 askerimiz yaralandı
Elazığ'ın Alacakaya İlçesi'nde içerisinde askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, Alacakaya İlçesi Sori deresi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EZ 880 plakalı özel otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araç içerisinde bulunan 3 askeri personel yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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