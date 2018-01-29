Otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bahşılı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan T.K. (34) yönetimindeki 07 FNR 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.B.A. (26) ve Y.K. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)