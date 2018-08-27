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Adıyaman’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İsmet Taştan idaresindeki 02 AY 623 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sakarya Caddesi üzerinde takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü İsmet Taştan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan takla atan otomobil, kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.
 
  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
  

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