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Otomobile kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, Batman Kozluk karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kozluk istikametinden Batman istikametine seyir halinde olan Süleyman Gültenkin (30) yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobile, Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mevkisinde başka bir otomobil tarafından yolu kesilerek ateş açıldı. Otomobilde bulunan Süleyman Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Seren Güngördü (26) ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yoldan geçen araç sürücülerinin olayı fark etmesiyle durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Seren Güngördü’yü Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine hayatını kaybeden Süleyman Gültekin’in cansız bedeni Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

 

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