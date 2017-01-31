Otomobilin çarptığı motosiklettekiler havaya böyle uçtu

Batman'da son iki ayda şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü’nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Batman Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli mobese kameralarının son iki ayda kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışıklı kavşaklarda trafik kazaları çok yaşandı. Görüntülerde,Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç kontrolsüz yola çıkan motosiklete çarpıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise, yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Yine aynı şekilde kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkmaya çalışan araca, ana yolda seyir halinde olan bir araç çarptı. Kazada kontrolsüz yola çıkan araç yan yatarak sürücüsü yaralandı. Üçüncü kaza ise, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bu görüntüde ise dalgın bir yaya yolun karşısına geçmeye çalışırken, seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.