Otomobilini çalanların görüntülerini yayınlayıp, yardım istedi

Geçen salı günü saat 02.00 sıralarında Bostanlı'da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 kişi park halindeki otomobilin yanına geldi. Hırsızlardan ikisi sokak başlarında çevreyi gözlerken, üçüncü hırsız ise önce otomobilin kapısını açtı, ardından da çok kısa sürede aracı çalıştırdı. Ardından diğerlerinin de araca binmesiyle 3 hırsız otomobille uzaklaştı. Sabah evden çıktığında aracının çalındığını fark eden M.Y., polise başvurdu. Bu arada hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da sosyal medyada yayınlayıp yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü, otomobilin ve çalan kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.