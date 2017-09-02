Otomobilini çalanların görüntülerini yayınlayıp, yardım istedi
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Semti'nde, kimliği belirsiz üç hırsız, kapısını açtıkları park halindeki otomobili kısa sürede çalıştırıpçaldı. Araç sahibi M.Y., hem polise başvurdu, hem de hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada yayınlayıp, otomobilinin bulunması için yardım istedi.
- DHA
Geçen salı günü saat 02.00 sıralarında Bostanlı'da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 kişi park halindeki otomobilin yanına geldi. Hırsızlardan ikisi sokak başlarında çevreyi gözlerken, üçüncü hırsız ise önce otomobilin kapısını açtı, ardından da çok kısa sürede aracı çalıştırdı. Ardından diğerlerinin de araca binmesiyle 3 hırsız otomobille uzaklaştı. Sabah evden çıktığında aracının çalındığını fark eden M.Y., polise başvurdu. Bu arada hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da sosyal medyada yayınlayıp yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü, otomobilin ve çalan kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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