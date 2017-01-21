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Otopark görevlisinin vurulma anı güvenlik kamerasında

Konya’da park ücreti yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada otopark görevlisinin vurulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde  bulunan Melike Hatun Çarşısı  yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çarşı yakınlarında bulunan cadde üzerinde otopark görevlisi olarak çalışan Nuri Taka Türkmen ile araç sürücüsü Erol D.  ile aralarında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol D. aracında bulunan av tüfeğiyle otopark görevli Türkmen’i ayağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türkmen’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Öte yandan, otopark görevlisi Türkmen’in vurulma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
 

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