Otopark ücretleriyle ilgili emsal karar

Konya'da yaşayan Mustafa Şahin'in, 9 yıl önce sattığı ancak kaydını vermediği 1985 model otomobili, kurallara aykırı araç kullanımından dolayı trafikten men edildi.

ARACIN 25 KATI ÜCRET TALEP EDİLDİ

Şahin'e, Bursa'da yediemin otoparkına çekilen otomobilin 5 yıllık otopark ücreti için icra takibi emri ulaştı. Araç bedelinin 25 katı ücret talep edilmesi üzerine Şahin, avukatı Önder Özer aracılığıyla dava açtı. Yerel mahkemenin icra takibinin durdurulması için açılan davayı reddetmesinin ardından avukat Özer, dosyayı temyize götürdü.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin red kararını bozdu. Bin liralık otomobiline 25 kat yediemin ücreti talep edilmesine yönelik icra takibini hukuksuz bulan Yargıtayın bozma kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Yasal düzenlemeler itibarıyla araç otopark ücreti olarak ödenecek bedel, aracın satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecektir. Dava konusu aracın satışının uzun süre geçmesine rağmen gerçekleşmediğinin anlaşılmasına göre mahkeme öncelikle bilirkişi marifetiyle aracın dava tarihindeki rayiç satış bedel miktarının tespit edilip, tahakkuk edecek otopark ücretinin aracın teslim tarihinden itibaren geçen her yıl itibarıyla geçerli ücret tarifelerine göre tahakkuk eden otopark ücreti tespit edilerek, bunun araç satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyeceği de gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Hükmün, davacı yararına bozulmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

HURDA ARAÇ YÜZÜNDEN LÜKS OTOMOBİLİNE BİNEMİYOR

Mustafa Şahin ise Yargıtayın kararı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. "Aracın bedeli 1-2 bin lirayken, benden 18 bin lira talep edildi." diyen Şahin, bu paranın haksız ve adaletsiz kazanç olduğunu düşünerek avukata başvurduğunu belirtti.

Şahin, yaşanılan süreci şu ifadelerle anlattı: "Açtığı davayla süreci takip ediyoruz. Şu anda benden talep edilen rakam 25-30 bin lira. Üzerimdeki araçlara ve her şeyime haciz koyuldu. Mağdur durumdayım. Yargıtay kararı bozdu ama 4 yıldır 130 bin lira değerindeki otomobilimi kullanamadım. Trafikten yakalamalı haciz edildi. Emsal teşkil eden karar çıktı. Şu da ilginç, otoparkta üstüne otomobil konulan ve otlar biten araba için benden otopark ücreti istiyorlar. Bunu fotoğrafladım. Bin liralık araba için 25 bin lira, avukatlık ücreti ve dosya masrafı hariç para isteniyor. Aylık yüzde 45 faizle ücret talep ediyorlar.