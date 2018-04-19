Otostop çekerek bindiği otomobil kaza yapınca hayatını kaybetti

Kaza, D-100 Karayolu Yeniçağa İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusrettin İnanoğlu (35) isimli bir vatandaş, Bolu’nun Gerede İlçesi’ne gitmek için Yeniçağa İlçesi’nde yol kenarında otostop çekti. İnanoğlu’nun otostop çektiğini gören 34 SZ 7922 plakalı otomobil sürüsücü aracını durdurarak şahsı aracına aldı.

Bayar’ın kullandığı otomobil, Ankara istikametine tekrar hareket ettikten yaklaşık 10 dakika sonra önce önünde ilerleyen Mevlüt Öztürk’ün kullandığı 06 ER 310 plakalı kamyona, daha sonra da hızla bariyerlere çarptı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan sürücü Ceylan Bayar ve yanında bulunan İdris İş ile Muharrem Gündoğdu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yeniçağa’dan Gerede’ye gitmek için otostop çekerek Bayar’ın kullandığı otomobile binen 35 yaşındaki Nusrettin İnanoğlu ise olay yerinde yaşamını kaybetti.

Bayar’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Mevlüt Öztürk, “40-50 ile kendi şeridimde giderken bir anda ses geldi. Otomonil bana vurduktan sonra bariyerlere vurarak önümde durdu. Çok süratliydi” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.