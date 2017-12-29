Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Otoyolda durdurulan otomobilden 4'ü Glock, ruhsatsız 10 tabanca çıktı

Osmaniye'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın ön kaputu altındaki gizli bölmenin altında, poşetlere sarılı 4'ü Glock marka, ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.K. (33) gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA